Європейський Союз запроваджує нові правила перетину кордону — що зміниться

Пункт пропуску на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

З 10 листопада Європейський Союз вводить нову систему електронного контролю на кордонах. Вона замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції.

Про це повідомило ТСН.ua у п'ятницю, 13 вересня.

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Відомо, що від 10 листопада Європейський Союз запускає нову ІТ-систему прикордонного контролю — Entry/Exit Scheme (EES).

Тепер під час в'їзду до Шенгенської зони скасовано ручний паспортний контроль. Нові правила стосуватимуться усіх громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування.

Біометрична реєстрація

Під час першого в'їзду після 10 листопада за кордон у громадян візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Ця інформація зберігатиметься у системі протягом трьох років. Таким чином при наступному перетині інформацію про особу перевірятимуть згідно із цими деталями, ймовірно, скануванням обличчя.

Важливо, якщо людина відмовиться надавати свої дані, їй буде відмовлено у в’їзді. Нова система не поширюється на тих, хто має посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи.

Система EES

Замість звичайного штампу в паспорті, на кордоні з'являться електронні термінали. Громадянам потрібно буде лише прикласти паспорт або інших проїзні документи до сканера.

Система автоматично фіксуватиме інформацію та відстежуватиме, скільки часу ви можете перебувати в Шенгенській зоні.Це дасть змогу контролювати, аби мандрівник не перевищив дозволений термін перебування (90 днів протягом 180 днів).

Повідомляється, що система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.