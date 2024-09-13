Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Перетин кордону без штампів у паспорті — ЄС запроваджує нові правила arrow

Перетин кордону без штампів у паспорті — ЄС запроваджує нові правила

13 вересня 2024 16:16
Валерія Барановська - редактор
Європейський Союз запроваджує нові правила перетину кордону — що зміниться
Пункт пропуску на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
Валерія Барановська - редактор

З 10 листопада Європейський Союз вводить нову систему електронного контролю на кордонах. Вона замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції.

Про це повідомило ТСН.ua у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Які нововведення будуть на кордоні, коли ЄС запровадить нові правила

Відомо, що від 10 листопада Європейський Союз запускає нову ІТ-систему прикордонного контролю — Entry/Exit Scheme (EES).

Тепер під час в'їзду до Шенгенської зони скасовано ручний паспортний контроль. Нові правила стосуватимуться усіх громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування.

Біометрична реєстрація

Під час першого в'їзду після 10 листопада за кордон у громадян візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Ця інформація зберігатиметься у системі протягом трьох років. Таким чином при наступному перетині інформацію про особу перевірятимуть згідно із цими деталями, ймовірно, скануванням обличчя.

Важливо, якщо людина відмовиться надавати свої дані, їй буде відмовлено у в’їзді. Нова система не поширюється на тих, хто має  посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи.

Система EES

Замість звичайного штампу в паспорті, на кордоні з'являться електронні термінали. Громадянам потрібно буде лише прикласти паспорт або інших проїзні документи до сканера.

Система автоматично фіксуватиме інформацію та відстежуватиме, скільки часу ви можете перебувати в Шенгенській зоні.Це дасть змогу контролювати, аби мандрівник не перевищив дозволений термін перебування (90 днів протягом 180 днів).

Повідомляється, що система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Також важливі новини дня по темі:

кордон паспорти ЄС закордонний паспорт України виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:19 Зеленський зустрівся з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

17:14 Покваптеся з виїзом — на трасі Одеса-Рені спостерігається скупчення машин

17:11 Зеленський повідомив, на що вплинула операція в Курській області

17:05 Відомий режисер пояснив, чому в Торонто скасували показ стрічки "Росіяни на війні"

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

16:56 Зеленський повідомив, коли відбудеться Другий саміт миру за ймовірною участю Росії, — Le Monde

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

16:54 Заяви Путіна щодо "прямої участі" Європи у війні в Україні — у ЄС відреагували

16:44 У ключових штатах США транслюють українську рекламу — нова тактика Гарріс

16:34 Пасивний дохід з бюджета — затримано начальника одеської конвойної поліції

17:19 Зеленський зустрівся з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном

17:14 Покваптеся з виїзом — на трасі Одеса-Рені спостерігається скупчення машин

17:11 Зеленський повідомив, на що вплинула операція в Курській області

17:05 Відомий режисер пояснив, чому в Торонто скасували показ стрічки "Росіяни на війні"

16:56 Зеленський повідомив, коли відбудеться Другий саміт миру за ймовірною участю Росії, — Le Monde

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

16:54 Заяви Путіна щодо "прямої участі" Європи у війні в Україні — у ЄС відреагували

16:44 У ключових штатах США транслюють українську рекламу — нова тактика Гарріс

16:34 Пасивний дохід з бюджета — затримано начальника одеської конвойної поліції

16:32 Близький до родини Фаріон священник пояснив, що є важливим для розслідування вбивства

16:32 Передача іранських ракет Росії — Боррель анонсував нові санкції

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра