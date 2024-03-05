Передавал секреты о войне в Украине через сайт знакомств — в США будут судить экс-военного

Заседание суда США. Фото: Cloud Times

В США подполковника в отставке обвиняют в распространении на сайте знакомств секретной информации о войне России против Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщает The Hill.

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Какую информацию "слил" экс-военный США

Как известно, 63-летний подполковник в отставке, а сейчас гражданский служащий ВВС США, Дэвид Франклин Слейтер на иностранном сайте знакомств передал неизвестному лицу секретную информацию о войне в Украине. Информация включала данные разведки о военных целях и российских военных возможностях в связи с ее вторжением в Украину.

Прокуратура утверждает, что, несмотря на подписку о неразглашении секретной информации, Слейтер передавал секретную информацию проживавшей в Украине женщине в период с февраля по апрель 2022 года. Для шифрования он называл ее "своей любовью".

В субботу, 2 марта, экс-военного арестовали по обвинению в сговоре с целью передачи секретной информации. Судебное слушание по делу запланировано на 5 марта.

Что известно о Дэвиде Франклине Слейтере

Отмечается, что Слейтер был гражданским служащим Стратегического командования США, который посещал брифинги о войне, которые были под грифом "совершенно секретно".

Согласно обвинительному акту, Слейтер ушел в отставку в чине подполковника армии примерно 31 декабря 2020 года и работал в секретном отделе Стратегического командования США с августа 2021 по апрель 2022 года.

Напомним, недавно в Черкасской области правоохранители задержали агента российской разведки, который передавал захватчикам информацию о местоположениях стратегических объектов. В настоящее время он находится под стражей.

Кроме того, под прицел стражей порядка в Киеве попал "спящий" агент российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию врагу для прорыва обороны столицы.