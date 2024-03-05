Передавал секреты о войне в Украине через сайт знакомств — в США будут судить экс-военного
В США подполковника в отставке обвиняют в распространении на сайте знакомств секретной информации о войне России против Украины. В настоящее время он находится под стражей.
Об этом сообщает The Hill.
Какую информацию "слил" экс-военный США
Как известно, 63-летний подполковник в отставке, а сейчас гражданский служащий ВВС США, Дэвид Франклин Слейтер на иностранном сайте знакомств передал неизвестному лицу секретную информацию о войне в Украине. Информация включала данные разведки о военных целях и российских военных возможностях в связи с ее вторжением в Украину.
Прокуратура утверждает, что, несмотря на подписку о неразглашении секретной информации, Слейтер передавал секретную информацию проживавшей в Украине женщине в период с февраля по апрель 2022 года. Для шифрования он называл ее "своей любовью".
В субботу, 2 марта, экс-военного арестовали по обвинению в сговоре с целью передачи секретной информации. Судебное слушание по делу запланировано на 5 марта.
Что известно о Дэвиде Франклине Слейтере
Отмечается, что Слейтер был гражданским служащим Стратегического командования США, который посещал брифинги о войне, которые были под грифом "совершенно секретно".
Согласно обвинительному акту, Слейтер ушел в отставку в чине подполковника армии примерно 31 декабря 2020 года и работал в секретном отделе Стратегического командования США с августа 2021 по апрель 2022 года.
Напомним, недавно в Черкасской области правоохранители задержали агента российской разведки, который передавал захватчикам информацию о местоположениях стратегических объектов. В настоящее время он находится под стражей.
Кроме того, под прицел стражей порядка в Киеве попал "спящий" агент российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию врагу для прорыва обороны столицы.
Читайте Новини.LIVE!