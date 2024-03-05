Передавав секрети про війну в Україну через сайт знайомств — в США судитимуть ексвійськового

Засідання суду у США. Фото: Cloud Times

У США підполковника у відставці звинувачують в поширення на сайті знайомств секретної інформації про війну Росії проти України. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомляє The Hill.

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Як відомо, 63-річний підполковник у відставці, а зараз цивільний службовець ВПС США, Девід Франклін Слейтер на іноземному сайті знайомств передав невідомій особі секретну інформацію про війну в Україні. Інформація включала дані розвідки про військові цілі та російські військові можливості у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Прокуратура стверджує, що, попри підписку про нерозголошення секретної інформації, Слейтер передавав секретну інформацію жінці, яка проживала в Україні, в період з лютого по квітень 2022 року. Задля шифрування він називав її "своєю любов'ю".

В суботу, 2 березня, ексвійськового заарештували за обвинуваченням у змові з метою передачі секретної інформації. Судове слухання у справі заплановане на сьогодні, 5 березня.

Що відомо про Девіда Франкліна Слейтера

Зазначається, що Слейтер був цивільним службовцем Стратегічного командування США, який відвідував брифінги про війну, які були під грифом "цілком таємно".

Згідно з обвинувальним актом, Слейтер пішов у відставку в чині підполковника армії приблизно 31 грудня 2020 року та працював у секретному відділі Стратегічного командування США з серпня 2021 року по квітень 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно у Черкаській області правоохоронці затримали агента російської розвідки, який передавав загарбникам інформацію про місця розташування стратегічних об’єктів. Наразі він перебуває під вартою.

Крім того, під приціл правоохоронців у Києві потрапив "сплячий" агент російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передава інформацію ворогу для прориву оборони столиці.