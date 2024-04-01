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PepsiCo открыла новый завод в России

1 апреля 2024 15:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
PepsiCo в России открыла новый завод
Завод PepsiCo в России. Фото: росСМИ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок в России. Мощность производства — 60 000 тонн в год.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Предприятия Новосибирской области поставляют туда специальный картофель тех сортов, которые приемлемы для производства чипсов", — цитирует DW министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Этот проект планировали запустить еще в 2021 году, на что компания израсходовала более 12 млрд рублей. По словам Лещенко, завод был ориентирован на поставки в Сибирском федеральном округе и за границу, но пока неясно, когда предприятие выйдет на проектную мощность, так как возникли сложности с поставкой технологического оборудования.

"Оно все импортное, находится под санкционными ограничениями", — сказал министр.

PepsiCo в списке международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло PepsiCo в перечень международных спонсоров войны в сентябре 2023 года. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство продукции, компания продолжает работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.

В марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Об этом говорилось на официальном сайте компании, но затем прессрелиз удалили.

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Источник: pepsico.com

Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. Впоследствии было возобновлено производство еще некоторой продукции.

PepsiCo увеличила свои доходы в России за первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов. В частности, чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долларов по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России были уплачены более чем на 115 млн долларов (или 8,29 млрд рублей).

Что еще нужно знать

Напомним, американская табачная компания Philip Morris International, несмотря на свое присутствие в России, продолжает оставаться самым крупным игроком на табачном рынке Украины. При этом у компании есть значительные привилегии в налогообложении.

Мы также писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны. Представители компании после начала полномасштабного вторжения РФ пообещали, что уйдут с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в государстве-агрессоре.

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