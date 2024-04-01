PepsiCo у Росії відкрила новий завод

Завод PepsiCo в РФ. Фото: росЗМІ

Американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок у Росії. Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також:

"Підприємства Новосибірської області постачають туди спеціальну картоплю тих сортів, які прийнятні для виробництва чіпсів", — цитує DW міністра сільського господарства регіону Євгена Лещенка.

Цей проєкт планували запустити ще у 2021 році, на що компанія витратила понад 12 млрд рублів. За словами Лещенка, завод був орієнтований на постачання в Сибірському федеральному окрузі та за кордон, але поки що незрозуміло, коли підприємство вийде на проєктну потужність, тому що виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання.

"Воно все імпортне, перебуває під санкційними обмеженнями", — сказав міністр.

PepsiCo у списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни у вересні 2023 року. Незважаючи на обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, компанія продовжує працювати в Росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.

У березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про це йшлося на офіційному сайті компанії, але потім пресреліз видалили.

Джерело: pepsico.com

Проте у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. Згодом було відновлено виробництво ще деякої продукції.

PepsiCo збільшила свої доходи в Росії у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 рік зріс до 2,59 млрд доларів. Зокрема, чистий прибуток зріс на 333% до 525 млн доларів порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн доларів (або 8,29 млрд рублів).

Що ще треба знати

Нагадаємо, американська тютюнова компанія Philip Morris International, не дивлячись на свою присутність в Росії, продовжує залишатися найбільшим гравцем на тютюновому ринку України. При цьому компанія має значні привілеї в оподаткуванні.

Ми також писали, що Національне агенство з питань запобігання корупції внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Представники компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ пообіцяли, що підуть з російського ринку, однак Vici не зупиняє свої потужності у державі-агресорці.