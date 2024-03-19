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Компанія-спонсор війни Philip Morris все ще працює в Україні та отримує пільги, — ЗМІ

19 березня 2024 19:50
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Ілля Рябінін
редактор
Компанія-спонсор війни Philip Morris все ще працює в Україні та отримує пільги, — ЗМІ
Головний офіс компанії Philip Morris. Фото ілюстративне: оф.сайт Philip Morris
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американська тютюнова компанія Philip Morris International, не дивлячись на свою присутність в Росії, продовжує залишатися найбільшим гравцем на тютюновому ринку України. При цьому компанія має значні привілеї в оподаткуванні.

Про це повідомляє "КП" з посиланням на політолога Віталія Кулика. 

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Philip Morris досі лишається в Україні

"Philip Morris й далі успішно заробляє в Україні. В Україні є монополіст з продажу цигарок преміумкласу від Philip Morris — компанія "Тедіс". Раніше вона мала назву "Мегаполіс Україна". Ще у 2010 році, за Януковича, ця компанія стала монополістом з дистриб’юції преміум цигарок. Розслідувачі пов’язують цю компанію не лише з оточенням Януковича, але й з російським виробником зброї Ігорем Кесаєвим. У 2013 році бенефіціарними акціонерами російського "Мегаполіса" стали "Philip Morris International Inc" і "Japan Tobacco Inc". Вони придбали по 20% акцій "Мегаполіса", — пише Кулик.

Він зазначив, що у 2013 році уряд Миколи Азарова знизив адвалорну складову акцизного податку на сигарети з 25% до 12%. В Росії ця ставка складає 16%, а у країнах ЄС може досягати навіть 50%. Сьогодні ж адвалор  може застосовуватись лише до тютюнових виробів, які вартують 106 грн і вище за пачку,

"А у нас урівняли податки на "Приму" та Мальборо". Різниця в тому, що "Прима" вітчизняного виробництва і не працює в Росії, а виробник бренду "Мальборо" Philip Morris досі фінансує російську армію, яка вбиває українців", — констатує Кулик.

Компанія-спонсор війни Philip Morris все ще працює в Україні та отримує пільги, — ЗМІ
Джерело: Facebook

За словами політолога, за 11 років Україна втратила понад 100 млрд грн, які могли бути спрямовані на укріплення оборони. Натомість українці, які купують сигарети у Philip Morris та Japan Tobacco, за його словами, причетні до вбивства своїх співгромадян.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки викрило на Київщині незаконну схему з продажу 63 тис. пачок контрабандних сигарет загальною вартістю 5,4 млн грн. 

Водночас на Закарпатті прикордонники зупинили нелегальне перевезення сигарет через державний кордон за допомогою дрона.

сигарети
Україна
економіка
бізнес
Росія

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