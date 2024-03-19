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Компания-спонсор войны Philip Morris все еще работает в Украине и получает льготы, — СМИ

19 марта 2024 19:50
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Илья Рябинин
редактор
Компания-спонсор войны Philip Morris все еще работает в Украине и получает льготы, — СМИ
Главный офис компании Philip Morris. Фото иллюстративный: оф.сайт Philip Morris
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Американская табачная компания Philip Morris International, несмотря на свое присутствие в России, продолжает оставаться самым крупным игроком на табачном рынке Украины. При этом у компании есть значительные привилегии в налогообложении.

Об этом сообщает "КП", ссылаясь на политолога Виталия Кулика. 

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Philip Morris до сих пор остается в Украине

"Philip Morris продолжает успешно зарабатывать в Украине. В Украине есть монополист по продаже сигарет премиум-класса от Philip Morris — компания "Тедис". Ранее она называлась "Мегаполис Украина". Еще в 2010 году, при Януковиче, эта компания стала монополистом из дистрибьютора премиум-сигарет. Расследователи связывают эту компанию не только с окружением Януковича, но и с российским производителем оружия Игорем Кесаевым. В 2013 году бенефициарными акционерами российского "Мегаполиса" стали "Philip Morris International Inc" и "Japan Tobac приобрели по 20% акций "Мегаполиса", — пишет он.

Он отметил, что в 2013 году правительство Николая Азарова снизило адвалорную составляющую акцизного налога на сигареты с 25% до 12%. В России эта ставка составляет 16%, а в странах ЕС может достигать даже 50%. Сегодня же адвалор может применяться только к табачным изделиям, которые стоят 106 грн и выше пачки,

"А у нас уравняли налоги на "Приму" и Мальборо". Разница в том, что "Прима" отечественного производства и не работает в России, а производитель бренда "Мальборо" Philip Morris до сих пор финансирует российскую армию, убивающую украинцев", — констатирует Кулик.

Компания-спонсор войны Philip Morris все еще работает в Украине и получает льготы, — СМИ
Источник: Facebook

По словам политолога, за 11 лет Украина потеряла более 100 млрд. грн., которые могли быть направлены на укрепление обороны. В то же время украинцы, покупающие сигареты у Philip Morris и Japan Tobacco, по его словам, причастны к убийству своих сограждан.

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности разоблачило в Киевской области незаконную схему по продаже 63 тыс. пачек контрабандных сигарет общей стоимостью 5,4 млн грн.

В то же время на Закарпатье пограничники остановили нелегальную перевозку сигарет через государственную границу с помощью дрона.

сигареты
Украина
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Россия

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