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Пентагон запустил вебсайт для отслеживания помощи Украине

19 марта 2024 23:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пентагон запустил вебсайт для отслеживания помощи Украине
Пентагон. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки создало портал в интернете для отслеживания переданного Украине американского оружия и оборудования. Сайт называется Ukraine Oversigh.

Об этом пишет The Hill во вторник, 19 марта.

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Сайт для отслеживания помощи

Целью создания сайта является предоставление американцам больше информации о надзоре за вооружением и оборудованием США, которое передают Украине.

Вебсайт Ukraine Oversigh был запущен в координации с Офисом генерального инспектора Госдепа США и Агентством по международному развитию.

Интернет-портал появился на фоне задержек нового финансирования для Украины республиканцами в Конгрессе. Они ставят под сомнение надлежащий учет поставленного оружия в страну, которая находится в зоне боевых действий.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч отметил, что сайт предоставляет ресурсы и информацию о работе, которую проводят более 20 наблюдательных ведомств США, чтобы гарантировать, что помощь не будет использована не по назначению.

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Начальная страница сайта

Также там размещена контактная информация, по которой можно сообщить о любых обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи.

Кроме того, на сайте размещены информационные бюллетени о том, сколько США оказали помощь Украине с момента полномасштабного вторжения России — 113,4 млрд долларов и подробная информация о надзорных проектах ведомств, призванных обеспечивать защиту от нецелевого использования оружия.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20 заседание "Рамштайна". Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания.

Также мы писали, что Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

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