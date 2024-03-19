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Пентагон запустив вебсайт для відстеження допомоги Україні

19 березня 2024 23:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пентагон запустив вебсайт для відстеження допомоги Україні
Пентагон. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило портал в інтернеті для відстеження переданої Україні американської зброї та обладнання. Сайт має назву Ukraine Oversigh.

Про це пише The Hill у вівторок, 19 березня.

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Метою створення сайту є надання американцям більше інформації про нагляд за озброєнням та обладнанням США, яке передають Україні.

Вебсайт Ukraine Oversigh був запущений у координації з Офісом генерального інспектора Держдепу США та Агентством з міжнародного розвитку.

Інтернет-портал з'явився на тлі затримки нового фінансування для України республіканцями в Конгресі. Вони ставлять під сумнів належний облік поставленої зброї в країну, яка перебуває в зоні бойових дій.

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч зазначив, що сайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, аби гарантувати, що допомога не буде використана не за призначенням.

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Початкова сторінка вебсайту

Також там розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті чи нецільовому використанні допомоги.

Крім того, на сайті розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії — 113,4 млрд доларів та детальна інформація про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Нагадаємо, 19 березня у Німеччині відбулося 20 засідання "Рамштайну". Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання.

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва. 

США
військова допомога
Пентагон
військова техніка
війна в Україні

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