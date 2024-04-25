Пентагон принял решение о вероятном увеличении в Украине военных советников США

Генерал-майор Патрик Райдер. Фото: скриншот

Генерал-майор Патрик Райдер заявил, что решение об увеличении количества военных советников Соединенных Штатов Америки в Украине не было принято.

Об этом Патрик Райдер сообщил во время пресс-конференции Пентагона в четверг, 25 апреля.

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Решение об увеличении военных советников США в Украине

Спикер отметил, что США не планируют вести боевые операции на территории Украины.

Напомним, в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

Также мы писали, что Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально скорые сроки. Он рассказал, сколько времени для этого нужно.

Добавим, Райдер заявил, что США вместе с партнерами прилагают все возможные усилия для того, чтобы военная помощь доехала до Украины в кратчайшие сроки. Он рассказал, что для этого делают.