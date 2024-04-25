Пентагон ухвалив рішення щодо ймовірного збільшення в Україні військових радників США

Генерал-майор Патрік Райдер. Фото: скриншот

Генерал-майор Патрік Райдер заявив, що рішення щодо збільшення кількості військових радників Сполучених Штатів Америки в Україні не ухвалили.

Про це Патрік Райдер повідомив під час пресконференції Пентагону в четвер, 25 квітня.

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Речник зазначив, що США не планують вести бойові операції на території України.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів.

Також ми писали, що Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Він розповів, скільки часу для цього потрібно.

Додамо, Райдер заявив, що США разом із партнерами докладають усіх можливих зусиль для того, щоб військова допомога доїхала до України у найкоротші терміни. Він розповів, що для цього роблять.