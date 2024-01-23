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Пентагон озвучил главную тему заседания "Рамштайн-18"

23 января 2024 13:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пентагон озвучил главную тему заседания "Рамштайн-18"
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Фото: US Department of Defense
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Онлайн-совещание Контактной группы по защите Украины в рамках инициативы "Рамштайн" состоится сегодня, 23 января. Дискуссия сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает АР.

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Сингх отметила, что, хотя США временно не могут оказывать безопасностное содействие, их союзники продолжают поддержку. Встреча будет проводиться в дистанционном формате из-за того, что министр обороны Ллойд Остин находится на восстановлении после лечения.

Последний раз Пентагон оказал помощь Украине в области безопасности 27 декабря, выделив 250 миллионов долларов на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, зенитные ракеты "Стингер" и другое вооружение из собственных запасов США.

С того времени США не смогли предоставить дополнительную помощь из-за исчерпания средств на пополнение запасов и отсутствия одобрения Конгрессом нового финансирования.

Разногласия между Конгрессом и Белым домом заблокировали финансирование более чем на 110 миллиардов долларов для Украины и Израиля, связанные с другими политическими вопросами, включая усиление безопасности на границе США и Мексики.

Военная помощь партнеров Украины

Издание указывает, что  с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов военной помощи, из которых 23,6 миллиарда взяты из существующих военных запасов, а почти 19 миллиардов представляют собой долгосрочные контракты. 

Несмотря на исчерпание средств, часть ранее закупленного оружия будет поставляться. Кроме того, Госдепартамент США выделил еще 1,7 миллиарда долларов в виде иностранного военного финансирования.

Напомним, что будущая встреча Рамштайн-коалиции принесет очень важные месседжи, причем как России, так и Соединенным Штатам Америки. Европа, прежде всего Великобритания, приобретает субъектность и говорит на равных как с Вашингтоном, так и с Москвой.

Кроме того, главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн будут поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.

Известно, что встреча "Рамштайн" 23 января соберет представителей приблизительно из 50 государств.
 

 

США
военная помощь
Украина
Пентагон
военная техника
Рамштайн
война в Украине

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