Заседание "Рамштайн-18" — что известно о встрече партнеров Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Минобороны США ЛЛойд Остин. Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Twitter

На сегодня запланировано проведение 18-го совещания в рамках военной коалиции, которая оказывает поддержку Украине. Встреча "Рамштайн" соберет представителей приблизительно из 50 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Заседание "Рамштайн-18" — что известно

Предстоит проведение следующего собрания Контактной группы по оборонным вопросам Украины в виртуальном формате, как это было объявлено Пентагоном. Такое решение было принято в результате телефонного обсуждения, которое провел министр обороны США Ллойд Остин с его украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Остин подтвердил приверженность США и международной коалиции из 50 стран поддержке Украины против российской агрессии.

Эстония предлагает союзникам Украины направлять часть своего ВВП

Эстония внесла предложение на обсуждение в ходе встречи "Рамштайн", касающееся метода поддержки Украины. Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила странам, входящим в коалицию, выделять ежегодно 0,25% их валового внутреннего продукта (ВВП) на помощь Украине. Это могло бы привести к сбору средств в размере минимум 120 миллиардов евро для поддержания Украины.

Заседание "Рамштайн-17" — что известно

На предыдущем заседании "Рамштайн-17", которое состоялось 22 ноября 2023 года, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые принял участие и выразил благодарность за помощь Украине.

Во время этого собрания партнерские страны сообщили о предоставлении Украине новых комплектов военной поддержки, которые включают в себя амуницию, ракетное вооружение, оборудование для радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, а также средства для улучшения систем противовоздушной защиты.

Военная помощь Украине от США

В сентябре 2023 года администрация Белого дома обратилась к американскому Конгрессу с просьбой утвердить дополнительное финансирование в размере 106 миллиардов долларов. Из этой суммы более 61 миллиарда долларов предполагается выделить на поддержку Украины, а также на оказание помощи Израилю и Тайваню и на укрепление мер безопасности на южной границе США.

Однако дебаты в Конгрессе по поводу мер безопасности на южной границе привели к спорам между представителями Демократической и Республиканской партий, что затруднило утверждение запрашиваемых средств. В настоящее время обе стороны продолжают вести переговоры в поисках возможного компромисса по этому вопросу.

Напомним, что будущая встреча Рамштайн-коалиции принесет очень важные месседжи, причем как России, так и Соединенным Штатам Америки. Европа, прежде всего Великобритания, приобретает субъектность и говорит на равных как с Вашингтоном, так и с Москвой.

Кроме того, главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн будут поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.