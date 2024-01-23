Засідання "Рамштайн-18" — що відомо про зустріч партнерів України

Міністр оборони України Рустем Умєров та голова Міноборони США ЛЛойд Остін. Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Twitter

На сьогодні заплановано проведення 18-ї наради у рамках військової коаліції, яка надає підтримку Україні. Зустріч "Рамштайну" збере представників приблизно з 50 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Засідання "Рамштайн-18" — що відомо

Має бути проведено наступні збори Контактної групи з оборонних питань України у віртуальному форматі, як це було оголошено Пентагоном. Таке рішення було ухвалено в результаті телефонного обговорення, яке провів міністр оборони США Ллойд Остін із його українським колегою Рустемом Умєровим.

Остін підтвердив прихильність США та міжнародної коаліції з 50 країн підтримки України проти російської агресії.

Естонія пропонує союзникам України спрямовувати частину свого ВВП

Естонія внесла пропозицію на обговорення під час зустрічі "Рамштайн" щодо методу підтримки України. Як зазначає Bloomberg, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас запропонувала країнам, що входять до коаліції, виділяти щороку 0,25% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП) на допомогу Україні. Це могло б призвести до збирання коштів у розмірі щонайменше 120 мільярдів євро для підтримки України.

Засідання "Рамштайн-17" - що відомо

На попередньому засіданні "Рамштайн-17", яке відбулося 22 листопада 2023 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь та висловив подяку за допомогу Україні.

Під час цих зборів партнерські країни повідомили про надання Україні нових комплектів військової підтримки, які включають амуніцію, ракетне озброєння, обладнання для радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, а також засоби для покращення систем протиповітряного захисту.

Військова допомога Україні від США

У вересні 2023 року адміністрація Білого дому звернулася до американського Конгресу з проханням затвердити додаткове фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів. З цієї суми понад 61 мільярд доларів передбачається виділити на підтримку України, а також на надання допомоги Ізраїлю і Тайваню, і на зміцнення заходів безпеки на південному кордоні США.

Однак дебати в Конгресі з приводу заходів безпеки на південному кордоні призвели до суперечок між представниками Демократичної та Республіканської партій, що ускладнило затвердження коштів. Наразі обидві сторони продовжують вести переговори у пошуках можливого компромісу щодо цього питання.

Нагадаємо, що майбутня зустріч Рамштайн-коаліції принесе дуже важливі меседжі , причому як Росії, так і Сполученим Штатам Америки. Європа, перш за все Великобританія, набуває суб'єктності і говорить на рівних як з Вашингтоном, так і з Москвою.

Крім того, головною темою січневого засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн будуть постачання Україні артилерійської техніки. Крім того, імовірно, обговорюватимуться питання постачання систем ППО та крилатих ракет.