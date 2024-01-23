Пентагон озвучив головну тему засідання "Рамштайн-18"

Заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: US Department of Defense

Онлайн-нарада Контактної групи із захисту України в рамках ініціативи "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 23 січня. Дискусія зосередиться на довгострокових потребах України.

Про це повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає АР.

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Сінгх зазначила, що, хоча США тимчасово не можуть сприяти безпеці, їх союзники продовжують підтримку. Зустріч проводитиметься у дистанційному форматі через те, що міністр оборони Ллойд Остін перебуває на відновленні після лікування.

Востаннє Пентагон надав допомогу Україні в галузі безпеки 27 грудня, виділивши 250 мільйонів доларів на 155-міліметрові артилерійські снаряди, зенітні ракети "Стінгер" та інше озброєння із власних запасів США.

З того часу США не змогли надати додаткову допомогу через вичерпання коштів на поповнення запасів та відсутність схвалення Конгресом нового фінансування.

Розбіжності між Конгресом та Білим домом заблокували фінансування більш ніж на 110 мільярдів доларів для України та Ізраїлю, пов'язані з іншими політичними питаннями, включаючи посилення безпеки на кордоні США та Мексики.

Військова допомога партнерів України

Видання зазначає, що з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні понад 44,2 мільярда доларів військової допомоги, з яких 23,6 мільярда взято з наявних військових запасів, а майже 19 мільярдів є довгостроковими контрактами.

Попри вичерпання коштів, частина раніше закупленої зброї постачатиметься. Крім того, Держдепартамент США виділив ще 1,7 мільярда доларів у вигляді іноземного військового фінансування.

Нагадаємо, що майбутня зустріч Рамштайн-коаліції принесе дуже важливі меседжі, причому як Росії, так і Сполученим Штатам Америки. Європа, перш за все Велика Британія, набуває суб'єктності і говорить на рівних як з Вашингтоном, так і з Москвою.

Крім того, головною темою січневого засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн будуть постачання Україні артилерійської техніки. Крім того, імовірно, обговорюватимуться питання постачання систем ППО та крилатих ракет.

Відомо, що зустріч "Рамштайну" 23 січня збере представників приблизно з 50 держав.