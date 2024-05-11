Пассажирам поезда из Чопа в Прагу грозят большие штрафы — какая причина

Поезд RegioJet в Чопе. Фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

С конца марта 2024 года новый поезд между Украиной и Чехией запустил частный чешский перевозчик RegioJet. Он предупреждает о больших штрафах для пассажиров, по чьей вине будут задержки.

Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

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Задержки поездов

На маршруте наблюдается большое количество пассажиров, но поезда часто задерживаются из-за тщательных проверок словацких таможенников на железнодорожном пограничном пункте "Черная-над-Тисой". Это происходит из-за того, что пассажиры нарушают правила ввоза товаров в Шенгенскую зону, особенно внимание обращают на сигареты, алкоголь, молочные и мясные продукты, что ввозятся из Украины.

Из-за длительного оформления протоколов о нарушениях, поезда могут стоять на границе до двух часов. Эта задержка приводит к ситуации, когда основной поезд, к которому должны были бы присоединить вагоны из Чопа в Кошице, отправляется в Прагу без пассажиров из Украины.

Тогда вагоны поезда Чоп — Прага присоединяют к следующему составу поезда. Для пассажиров это означает до 6 часов ожидания на железнодорожном вокзале Кошице.

Еще одной проблемой с задержками являются длительные проверки пассажиров поезда словацкой компании ZSSK Мукачево — Кошице, который проходит контроль перед поездом Чоп — Прага. Такие ситуации случаются каждую неделю.

Штрафы для пассажиров поезда Чоп — Прага

Чешский перевозчик заключил соглашение со словацким ZSSK о совместной процедуре компенсации с виновных пассажиров и разработал плакаты с предупреждением о запрещенных товарах.

Таможенные правила для въезда в ЕС. Фото: RegioJet

"Продолжительность контроля зависит от вас — соблюдение обязанностей, как ограничение количества перевозимого товара (сигареты и алкоголь) или исключение из транспортировки запрещенных предметов (мясо, молоко, фрукты и овощи), позволит нам продолжить путешествие без задержек", — обращаются к пассажирам на странице чешской железнодорожной компании.

Нарушение правил может привести к:

значительной задержки поезда;

высадки из поезда и отказа в дальнейшем путешествии;

изъятие и уничтожение перевозимого товара;

возможность въезда в ЕС может быть запрещена;

обвинение в правонарушении или уголовном преступлении.

К тому же пассажиров могут оштрафовать до 5 000 евро.

"Мы понимаем, что вы хотите привезти подарки из Украины своим знакомым, но берите только те, которые не противоречат правилам. Ваше неответственное поведение может задержать поезд, в котором едут еще 150 пассажиров. Как только пассажиры задерживают поезд по собственной вине, мы имеем штраф в размере 1 000 крон за минуту, что соответствует 4 800 евро за 120 минут", — отмечает владелец RegioJet Радим Янчура.

Он отметил, что штраф еще не выписывался никому. Пассажиров предупреждают через смс-сообщение.

Напомним, украинская железная дорога начала тестовый режим возвращения скоростного поезда Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город можно будет добраться всего за 7,5 часа.

Также в приложении "Укрзализныци" появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.