Пасажирам потяга з Чопа до Праги загрожують великі штрафи — яка причина

Потяг RegioJet у Чопі. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

З кінця березня 2024 року новий потяг між Україною та Чехією запустив приватний чеський перевізник RegioJet. Він попереджає про великі штрафи для пасажирів, з чиєї вини будуть затримки.

Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

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Затримки потягів

На маршруті спостерігається велика кількість пасажирів, але поїзди часто затримуються через ретельні перевірки словацьких митників на залізничному прикордонному пункті "Чорна-над-Тисою". Це стається через те, що пасажири порушують правила ввезення товарів до Шенгенської зони, особливо увагу звертають на сигарети, алкоголь, молочні та м'ясні продукти, що ввозяться з України.

Через тривале оформлення протоколів про порушення, потяги можуть стояти на кордоні до двох годин. Ця затримка призводить до ситуації, коли основний потяг, до якого мали б приєднати вагони із Чопа у Кошице, відправляється до Праги без пасажирів з України.

Тоді вагони поїзда Чоп — Прага приєднують на наступного складу потягу. Для пасажирів це означає до 6 годин очікування на залізничному вокзалі Кошиці.

Ще однією проблемою зі затримками є тривалі перевірки пасажирів потяга словацької компанії ZSSK Мукачево — Кошиці, який проходить контроль перед поїздом Чоп — Прага. Такі ситуації трапляються щотижня.

Штрафи для пасажирів потягу Чоп — Прага

Чеський перевізник уклав угоду зі словацьким ZSSK щодо спільної процедури компенсації з винних пасажирів і розробив плакати з попередженням про заборонені товари.

Митні правила для в'їзду до ЄС. Фото: RegioJet

"Тривалість контролю залежить від вас — дотримання обов'язків, як обмеження кількості перевезеного товару (сигарети та алкоголь) або виключення з транспортування заборонених предметів (м'ясо, молоко, фрукти та овочі), дозволить нам продовжити подорож без затримок", — звертаються до пасажирів на сторінці чеської залізничної компанії.

Порушення правил може призвести до:

значної затримки поїзда;

висадки з поїзда і відмови у подальшій подорожі;

вилучення та знищення перевезеного товару;

можливість в'їзду до ЄС може бути заборонена;

звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

До того ж пасажирів можуть оштрафувати до 5 000 євро.

"Ми розуміємо, що ви хочете привезти подарунки з України своїм знайомим, але беріть лише ті, які не суперечать правилам. Ваша невідповідальна поведінка може затримати поїзд, в якому їдуть ще 150 пасажирів. Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, ми маємо штраф у розмірі 1 000 крон за хвилину, що відповідає 4 800 євро за 120 хвилин", — зазначає власник RegioJet Радім Янчура.

Він зазначив, що штраф ще не виписували нікому. Пасажирів попереджають через смс-повідомлення.

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