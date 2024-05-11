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Пасажирам потяга з Чопа до Праги загрожують великі штрафи — яка причина

11 травня 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пасажирам потяга з Чопа до Праги загрожують великі штрафи — яка причина
Потяг RegioJet у Чопі. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З кінця березня 2024 року новий потяг між Україною та Чехією запустив приватний чеський перевізник RegioJet. Він попереджає про великі штрафи для пасажирів, з чиєї вини будуть затримки.

Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

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Затримки потягів

На маршруті спостерігається велика кількість пасажирів, але поїзди часто затримуються через ретельні перевірки словацьких митників на залізничному прикордонному пункті "Чорна-над-Тисою". Це стається через те, що пасажири порушують правила ввезення товарів до Шенгенської зони, особливо увагу звертають на сигарети, алкоголь, молочні та м'ясні продукти, що ввозяться з України.

Через тривале оформлення протоколів про порушення, потяги можуть стояти на кордоні до двох годин. Ця затримка призводить до ситуації, коли основний потяг, до якого мали б приєднати вагони із Чопа у Кошице, відправляється до Праги без пасажирів з України.

Тоді вагони поїзда Чоп — Прага приєднують на наступного складу потягу. Для пасажирів це означає до 6 годин очікування на залізничному вокзалі Кошиці.

Ще однією проблемою зі затримками є тривалі перевірки пасажирів потяга словацької компанії ZSSK Мукачево — Кошиці, який проходить контроль перед поїздом Чоп — Прага. Такі ситуації трапляються щотижня.

Штрафи для пасажирів потягу Чоп — Прага

Чеський перевізник уклав угоду зі словацьким ZSSK щодо спільної процедури компенсації з винних пасажирів і розробив плакати з попередженням про заборонені товари.

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Митні правила для в'їзду до ЄС. Фото: RegioJet

"Тривалість контролю залежить від вас — дотримання обов'язків, як обмеження кількості перевезеного товару (сигарети та алкоголь) або виключення з транспортування заборонених предметів (м'ясо, молоко, фрукти та овочі), дозволить нам продовжити подорож без затримок", — звертаються до пасажирів на сторінці чеської залізничної компанії.

Порушення правил може призвести до:

  • значної затримки поїзда;
  • висадки з поїзда і відмови у подальшій подорожі;
  • вилучення та знищення перевезеного товару;
  • можливість в'їзду до ЄС може бути заборонена;
  • звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

До того ж пасажирів можуть оштрафувати до 5 000 євро. 

"Ми розуміємо, що ви хочете привезти подарунки з України своїм знайомим, але беріть лише ті, які не суперечать правилам. Ваша невідповідальна поведінка може затримати поїзд, в якому їдуть ще 150 пасажирів. Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, ми маємо штраф у розмірі 1 000 крон за хвилину, що відповідає 4 800 євро за 120 хвилин", — зазначає власник RegioJet Радім Янчура.

Він зазначив, що штраф ще не виписували нікому. Пасажирів попереджають через смс-повідомлення.

Нагадаємо, українська залізниця почала тестовий режим повернення швидкісного потяга Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста можна буде добратися всього за 7,5 години. 

Також у застосунку "Укрзалізниці" з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

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поїзди

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