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Партизаны "АТЕШ" начали вербовать людей в российской Ингушетии

2 марта 2024 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" начали вербовать людей в российской Ингушетии
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили о начале своей работы в Республике Ингушетия, расположенной в России. По их словам, ингушский народ вместе с рядом других подвергся депортации советским режимом.

Об этом "АТЕШ" сообщили в новом Telegram-канале в пятницу, 1 марта.

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"23 февраля 1944 года советский режим осуществил варварскую депортацию чеченского и ингушского народов, фактически геноцида этих народов. Сейчас путинский режим занимается геноцидом украинцев", — отметили партизаны.

Листовка партизан "АТЕШ"
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листовка партизан "АТЕШ"
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листовка партизан "АТЕШ"
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Они рассказали, что представители "АТЕШ" распространили листовки в ингушской столице Магас, призывая людей присоединиться к движению в знак протеста против "преступной власти, которая в течение 80 лет притесняла этот народ и пыталась его уничтожить".

"Борись вместе с нами, вступай в "АТЕШ", — призвали бойцы.

Листовка партизан "АТЕШ"
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листовка партизан "АТЕШ"
Листовка партизан "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ Ингушетия"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ Ингушетия"

Что известно об Ингушетии

Республика Ингушетия входит в состав Российской Федерации как ее субъект от 1991 года. Она граничит с Северной Осетией, Чеченской республикой и Грузией.

Российская империя захватила Ингушетию в XIX веке. За период существования Советского Союза она находилась в совместных образованиях вместе с Чечней, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. Позже в 30-х годах ХХ века объединилась в Чечено-Ингускую АССР.

Со дня оккупации этого региона Россией последняя всячески притесняла местное население, осуществляя политику принудительной российской ассимиляции. Кроме того, во времена Сталинских репрессий в 1930-1940-е годы были проведены массовые депортации чеченского и ингушского народов в Сибирь и Среднюю Азию, что оказало непоправимое влияние на коренных жителей.

Расположение Республики Ингушетия на территории РФ
Расположение Республики Ингушетия на территории РФ. Фото: скриншот

Деятельность бойцов движения "АТЕШ"

Напомним, что у партизан движения "АТЕШ" есть свои подразделения не только в России и оккупированном ею Крыму, но и Беларуси. Так, подпольщики зафиксировали прибытие военной техники России в Белоруссию. В общей сложности они насчитали 60 боевых машин пехоты разной модификации.

Также мы писали, что представители "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге оокупантов в российской Тамбовской области. Ею россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.

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