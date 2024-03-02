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Партизани "АТЕШ" розпочали вербувати людей в російській Інгушетії

2 березня 2024 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" розпочали вербувати людей в російській Інгушетії
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили про початок своєї роботи в Республіці Інгушетія, розташованої на теренах Росії. За їх словами, інгушський народ, разом з низкою інших, підпав під депортацію радянським режимом.

Про це "АТЕШ" повідомили в новоствореному Telegram-каналі у п'ятницю, 1 березня.

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"АТЕШ" тепер є в Інгушетії

"23 лютого 1944 року радянський режим здійснив варварську депортацію чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів. Наразі путінський режим займається геноцидом українців", — зазначили партизани.

Листівка партизанів "АТЕШ"
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листівка партизанів "АТЕШ"
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листівка партизанів "АТЕШ"
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Вони розповіли, що представники "АТЕШ" розповсюдили листівки в інгушській столиці Магас, закликаючи людей приєднатися до руху на знак протесту проти "злочинної влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити".

"Борись разом із нами, вступай у "АТЕШ", — закликали бійці.

Листівка партизанів "АТЕШ"
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Листівка партизанів "АТЕШ"
Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ Ингушетия"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ Ингушетия"

Що відомо про Інгушетію

Республіка Інгушетія входить до складу Російської Федерації як її суб'єкт від 1991 року. Вона межує з Північною Осетією, Чеченською республікою і Грузією.

Російська імперія захопила Інгушетію в ХІХ столітті. За період існування Радянського Союзу вона перебувала в спільних утворення разом із Чечнею, Карачаєво-Черкесією, Кабардино-Балкарією і Північною Осетією. Пізніше в 30-х роках ХХ століття об'єдналася в Чечено-Інгуську АРСР.

Від дня окупації цього регіону Росією, остання всіляко утискала місцеве населення, здійснюючи політику примусової російської асиміляції. Крім того, в часи Сталінських репресій у 1930-1940-х роках були проведені масові депортації чеченського та інгушського народів до Сибіру та Середньої Азії, що безповоротно вплинуло на корінних жителів.

Розташування Республіки Інгушетія на території РФ
Розташування Республіки Інгушетія на території РФ. Фото: скриншот

Діяльність бійців руху "АТЕШ" 

Нагадаємо, що партизани руху "АТЕШ" мають свої підрозділи не лише в Росії та окупованому нею Криму, а й Білорусі. Так, підпільники зафіксували прибуття військової техніки Росії до Білорусі. Загалом вони нарахували 60 бойових машин піхоти різної модифікації. 

Також ми писали, що представники "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів у російській Тамбовській області. Нею росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.

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