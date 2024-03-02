Партизани "АТЕШ" розпочали вербувати людей в російській Інгушетії

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили про початок своєї роботи в Республіці Інгушетія, розташованої на теренах Росії. За їх словами, інгушський народ, разом з низкою інших, підпав під депортацію радянським режимом.

Про це "АТЕШ" повідомили в новоствореному Telegram-каналі у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

"АТЕШ" тепер є в Інгушетії

"23 лютого 1944 року радянський режим здійснив варварську депортацію чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів. Наразі путінський режим займається геноцидом українців", — зазначили партизани.

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Вони розповіли, що представники "АТЕШ" розповсюдили листівки в інгушській столиці Магас, закликаючи людей приєднатися до руху на знак протесту проти "злочинної влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити".

"Борись разом із нами, вступай у "АТЕШ", — закликали бійці.

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Листівка партизанів "АТЕШ". Фото: t.me/ateshIngushetia

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ Ингушетия"

Що відомо про Інгушетію

Республіка Інгушетія входить до складу Російської Федерації як її суб'єкт від 1991 року. Вона межує з Північною Осетією, Чеченською республікою і Грузією.

Російська імперія захопила Інгушетію в ХІХ столітті. За період існування Радянського Союзу вона перебувала в спільних утворення разом із Чечнею, Карачаєво-Черкесією, Кабардино-Балкарією і Північною Осетією. Пізніше в 30-х роках ХХ століття об'єдналася в Чечено-Інгуську АРСР.

Від дня окупації цього регіону Росією, остання всіляко утискала місцеве населення, здійснюючи політику примусової російської асиміляції. Крім того, в часи Сталінських репресій у 1930-1940-х роках були проведені масові депортації чеченського та інгушського народів до Сибіру та Середньої Азії, що безповоротно вплинуло на корінних жителів.

Розташування Республіки Інгушетія на території РФ. Фото: скриншот

Діяльність бійців руху "АТЕШ"

Нагадаємо, що партизани руху "АТЕШ" мають свої підрозділи не лише в Росії та окупованому нею Криму, а й Білорусі. Так, підпільники зафіксували прибуття військової техніки Росії до Білорусі. Загалом вони нарахували 60 бойових машин піхоти різної модифікації.

Також ми писали, що представники "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів у російській Тамбовській області. Нею росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.