Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці, по якій РФ перевозила ракети

Залізниця. Фото ілюстративне: pixabay.com

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області. Через неї росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.

Про це пише "АТЕШ".

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Зазначається, що диверсія була здійснена 30 січня 2024 року біля населеного пункту Першотравневе Тамбовської області.

"У результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами.

Нагадуємо, що партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".