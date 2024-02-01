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Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці, по якій РФ перевозила ракети

1 лютого 2024 09:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці, по якій РФ перевозила ракети
Залізниця. Фото ілюстративне: pixabay.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області. Через неї росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.

Про це пише "АТЕШ".

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Партизани здійснили диверсію на залізниці

Зазначається, що диверсія була здійснена 30 січня 2024 року біля населеного пункту Першотравневе Тамбовської області.

"У результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами. 

Нагадуємо, що партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".

війна
партизани
железная дорога
залізниця
Росія

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