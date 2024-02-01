Партизаны "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге, по которой РФ перевозила ракеты

Железная дорога. Фото иллюстративное: pixabay.com

Партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области. По железной дороге россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.

Об этом пишет "АТЕШ".

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Отмечается, что диверсия была осуществлена 30 января 2024 года возле населенного пункта Первомайское Тамбовской области.

"В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги, по которой осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (в/ч 14272)", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, охраняемой российскими спецслужбами.

Напомним, что партизаны движения "АТЕШ" нашли и побывали в пункте отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе. Подпольщики анонсировали посещение еще одних "гостей".