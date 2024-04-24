Парламент существенно увеличил численность пограничников, — нардеп

Пограничники на границе. Фото: Госпогранслужба

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих. Теперь общая численность ГПСУ составит 75 тысяч человек.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 24 апреля.

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Железняк рассказал, что Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих для усиления защиты границ от российской агрессии. Теперь общая численность ГПСУ составит 75 тысяч человек.

"Таким образом, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины будет составлять до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих", — рассказал нардеп.

Как известно, "за" проголосовали 327 депутатов.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, что недавно украинские пограничники показали, как уничтожили вражеский комплекс Муром-П на Харьковском направлении.

Кроме того, они разрушили очередной вражеский комплекс наблюдения. На одном из участков украинско-российской границы был уничтожен мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П".