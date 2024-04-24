Парламент суттєво збільшив чисельність прикордонників, — нардеп

Прикордонники на кордоні. Фото: Держприкордонслужба

Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців. Тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 24 квітня.

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Железняк розповів, що Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців для посилення захисту кордонів від російської агресії. Тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.

"Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців", — розповів нардеп.

Як відомо, "за" проголосували 327 депутатів.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку.

Крім того, вони зруйнували черговий ворожий комплекс спостереження. На одній із ділянок українсько-російського кордону було знищено мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П".