Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П"

Українські прикордонники нищать російський комплекс "Муром-П". Скриншот з відео ДПСУ

Прикордонники зруйнували черговий ворожий комплекс спостереження. На одній із ділянок українсько-російського кордону було знищено мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

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За допомогою нього загарбники вели спостереження за певною ділянкою української території.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон", — йдеться у повідомленні.

Комплекс "Муром-П" поставляється російським розробником та виробником комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів "Стилсофт". Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Відмінними рисами комплексу "Муром-П" є можливість його швидкого розгортання та тривала робота в автономному режимі.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку.

Також ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів. Це стало можливим завдяки FPV-дрону.