Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П"

Украинские пограничники уничтожают российский комплекс "Муром-П". Скриншот из видео ГПСУ

Пограничники разрушили очередной враждебный комплекс слежения. На одном из участков украинско-российской границы был уничтожен мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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С его помощью захватчики вели наблюдение за определенным участком украинской территории.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу", — говорится в сообщении.

Комплекс Муром-П поставляется российским разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов "Стилсофт". Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Отличительными чертами комплекса Муром-П является возможность его быстрого развертывания и длительная работа в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники показали, как уничтожили вражеский комплекс Муром-П в Харьковском направлении.

Также ГУР отчитывалось об уничтожении вражеского комплекса "Муром-П" стоимостью 50 тыс. долларов. Это стало возможным благодаря FPV-дрону.