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Парламент Швейцарии призывает правительство больше способствовать разминированию Украины

7 марта 2024 04:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парламент Швейцарии призывает правительство больше способствовать разминированию Украины
Заседание парламента Швейцарии. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Социал-демократическая партия подала предложение в две палаты швейцарского парламента, которая закрепляет обязательства Швейцарии способствовать разминированию Украины. Она предусматривает разработку международной программы по разминированию в сотрудничестве с организациями, работающими в зонах боевых действий.

Об этом сообщает Swissinfo.

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Отмечается, что предложение Социал-демократической партии Швейцарии призывает Департамент по обороне разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с организациями, работающими в зонах боевых действий.

Федеральный совет поддержал такую инициативу и подчеркнул, что Швейцария уже работает и помогает Украине в разминировании, в частности через гуманитарную помощь, финансирование оборудования и учебные курсы, организованные Женевским центром гуманитарного разминирования.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно анонсировал изменения гуманитарного разминирования в Украине. Он принял постановление, благодаря которому будет создан единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев причинили вред окружающей среде. Сейчас природа Украины испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Также мы писали, что Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. Вскоре благодаря им саперы будут расчищать от мин освобожденные территории.

финансовая помощь
Швейцария
мины
разминирование
война в Украине

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