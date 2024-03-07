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Парламент Швейцарії закликає уряд більше сприяти розмінуванню України

7 березня 2024 04:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Парламент Швейцарії закликає уряд більше сприяти розмінуванню України
Засідання парламенту Швейцарії. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Соціал-демократична партія подала пропозицію до двох палат швейцарського парламенту, яка закріплює зобов’язання Швейцарії сприяти розмінуванню України. Вона передбачає розробку міжнародної програми з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.

Про це повідомляє Swissinfo

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Швейцарія допомогатиме Україні у розмінуванні територій

Зазначається, що пропозиція Соціал-демократичної партії Швейцарії закликає Департамент із питань оборони розробити міжнародну програму з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.

Федеральна рада підтримала таку ініціативу та наголосила, що Швейцарія вже працює та допомогає Україні у розмінуванні, зокрема через гуманітарну допомогу, фінансування обладнання та навчальні курси, які організував Женевський центр гуманітарного розмінування. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно анонсував зміни щодо гуманітарного розмінування в Україне. Він ухвалив постанову, завдяки якій буде створено єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. 

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків заподіяли шкоду довкіллю. Нині природа України зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Також ми писали, що Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Незабаром завдяки їм сапери розчищатимуть від мін звільнені території. 

фінансова допомога
Швейцарія
міни
розмінування
війна в Україні

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