Пакет помощи от Великобритании и подготовка к Саммиту мира — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставление пакета помощи от Соединенного Королевства и рассказал детали предстоящего Саммита мира.
Обо всем этом и не только он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении.
Вечернее обращение Зеленского
"Есть новый пакет от Великобритании. Полмиллиарда фунтов. Детали мы обсудили с премьер-министром Сунаком, и главное — вовремя поставить оружие в Украину. Ракеты — именно такие, которые нужны. Бронетехнику, которую ожидают на фронте. ПВО. А также катера для защиты нашей экономической безопасности в Черном море", — сказал он.
Также президент рассказал детали обсуждения с главой Бейкер-стрит о подготовке первого Глобального саммита мира.
"Саммит мира должен доказать, что не кто-то один будет определять, как жить всем другим в мире, не чья-то глупая сила будет это определять, а мировое большинство — совместно, на основе международного права, на основе Устава ООН, на основе нашей Формулы мира, которая возвращает действенность международному праву", — резюмирует Зеленский.
Напомним, ранее Риши Сунак объявил о выделении пакета военной помощи от Великобритании, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
Также глава государства провел встречу с министром обороны Дании Мортеном Бедскоу, обсудив обеспечение украинских регионов системами ПВО.
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