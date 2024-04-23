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Пакет помощи от Великобритании и подготовка к Саммиту мира — вечернее обращение Зеленского

23 апреля 2024 20:16
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Илья Рябинин
редактор
Пакет помощи от Великобритании и подготовка к Саммиту мира — вечернее обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставление пакета помощи от Соединенного Королевства и рассказал детали предстоящего Саммита мира.

Обо всем этом и не только он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении.

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"Есть новый пакет от Великобритании. Полмиллиарда фунтов. Детали мы обсудили с премьер-министром Сунаком, и главное — вовремя поставить оружие в Украину. Ракеты — именно такие, которые нужны. Бронетехнику, которую ожидают на фронте. ПВО. А также катера для защиты нашей экономической безопасности в Черном море", — сказал он.

Также президент рассказал детали обсуждения с главой Бейкер-стрит о подготовке первого Глобального саммита мира.

"Саммит мира должен доказать, что не кто-то один будет определять, как жить всем другим в мире, не чья-то глупая сила будет это определять, а мировое большинство — совместно, на основе международного права, на основе Устава ООН, на основе нашей Формулы мира, которая возвращает действенность международному праву", — резюмирует Зеленский.

Напомним, ранее Риши Сунак объявил о выделении пакета военной помощи от Великобритании, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Также глава государства провел встречу с министром обороны Дании Мортеном Бедскоу, обсудив обеспечение украинских регионов системами ПВО.

Владимир Зеленский
военная помощь
Украина
саммит
Великобритания

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