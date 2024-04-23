Пакет допомоги від Великої Британії та підготовка до Саміту миру — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він подякував прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку за надання пакета допомоги від Сполученого Королівства та розповів деталі майбутнього Саміту миру.

Про все це й не тільки він повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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"Є новий пакет від Великої Британії. Пів мільярда фунтів. Деталі ми обговорили з прем’єр-міністром Сунаком, і головне — вчасно поставити зброю в Україну. Ракети — саме такі, які потрібні. Бронетехніку, яку очікують на фронті. ППО. А також катери для захисту нашої економічної безпеки в Чорному морі", — сказав він.

Також президент розповів деталі обговорення з головою Бейкер-стріт підготовку першого Глобального саміту миру.

"Саміт миру повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати, а світова більшість — спільно, на основі міжнародного права, на основі Статуту ООН, на основі нашої Формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву", — резюмує Зеленський.

Нагадаємо, раніше Ріші Сунак оголосив про виділення пакета військової допомоги від Великої Британії, куди увійшли далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Також глава держави провів зустріч з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу, обговоривши посилення українських регіонів системами ППО.