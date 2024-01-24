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Падение ИЛ-76 в Белгороде — Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания ООН

24 января 2024 21:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Падение ИЛ-76 в Белгороде — Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания ООН
Места падения самолета. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. Россия подала запрос о проведении заседания ООН по этому инциденту, однако Франция его отклонила.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, Франция отклонила запрос России о проведении сегодня, 24 января, заседания Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области РФ.

Российские СМИ пишут, что Франция якобы для попытки "прикрыть Украину" запланировала заседание по Ил-76 на вечер 25 января. 

Россияне возмущены таким решением и заявляют, что Франция "злоупотребляет своими функциями главы Совбеза ООН".

Напомним, что в Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе ИЛ-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на призывы других стран готовиться к войне с Россией.

Он сказал, что надеется, что "у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, остался инстинкт самосохранения".

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

Также писали, что российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области.

Франция
ООН
авиакатастрофа
Белгородская область
война в Украине

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