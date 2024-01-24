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Падіння ІЛ-76 у Бєлгороді — Франція відхилила запит РФ щодо проведення засідання ООН

24 січня 2024 21:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Падіння ІЛ-76 у Бєлгороді — Франція відхилила запит РФ щодо проведення засідання ООН
Місця падіння літака. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. Росія подала запит про проведення засідання ООН щодо цього інциденту, проте Франція його відхилила.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Падіння літака ІЛ-76 у Бєлгородській області

Так, Франція відхилила запит Росії про проведення сьогодні, 24 січня, засідання Радбезу ООН щодо збитого Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

Російські ЗМІ пишуть, що Франція нібито задля спроби "прикрити Україну" запланувала засідання щодо Іл-76 на вечір 25 січня.

Росіяни обурені таким рішенням і заявляють, що Франція "зловживає своїми функціями голови Радбезу ООН".

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилась кількох небезпечних критичних помилок.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на заклики інших країн готуватися до війни з Росією.

Він сказав, що сподівається, що "в тих, хто "попереджає" про необхідність готуватися до війни з Росією, залишився інстинкт самозбереження".

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Також ми писали, що російські ЗМІ опублікували нові кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області.

Франція
ООН
авіакатастрофа
Бєлгородська область
війна в Україні

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