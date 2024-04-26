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Украинский офис Amnesty International возглавила жена режиссера Сенцова

26 апреля 2024 12:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинский офис Amnesty International возглавила жена режиссера Сенцова
Вероника Вельч. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинский офис организации Amnesty International получил нового директора. Пост возглавила юрист, специалист по международному лоббизму Вероника Вельч.

Об этом сообщила сама Вельч, а также пресс-служба ведомства, передает УП.

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Новое руководство Amnesty International

Как отметила лично Вельч, сегодня как никогда раньше Украина должна быть услышана на международной арене, а мировое сообщество должно знать о нарушении человеческих прав из-за вооруженной агрессии России.

Поэтому своим долгом юрист усматривает актуализацию деятельности международной организации в соответствии с потребностями Украины в сфере прав человека.

"Свою роль вижу в развитии и усилении эффективности Amnesty International в Украине, актуализации ее деятельности в соответствии с потребностями Украины в сфере прав человека. Я горжусь возможностью представлять Украину в международном правозащитном движении и благодарю за доверие", — сказала Вельч.

В своем сообщении она вспомнила скандал с организацией в августе 2022 году и отметила, что пора двигаться дальше несмотря ни на что.

"Время двигаться дальше. И выход не в том, чтобы исключить самих себя из глобальных правозащитных процессов, а наоборот — усиливать свои позиции", — написала Вельч.

Новая должность Вероники Вельч
Скриншот

Что известно о Вельч

Известно, что Вероника Вельч родом из Ивано-Франковска. В 2009 году с отличием окончила Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника.

Она работала, в частности, корреспонденткой "Голоса Америки" в Вашингтоне и руководила коммуникациями в общественном движении "ЧЕСТНО".

Муж Вельч — известный украинский режиссер Олег Сенцов, стоящий сейчас на защите Украины. Супруги воспитывают сына Демьяна.

Скандал с организацией

Напомним, что в августе 2022 года организация Amnesty International оказалась в центре скандала. Причиной стал доклад ведомства о том, что якобы украинские военные, сдерживающие российское нападение, сильно подвергают опасности гражданских жителей, когда создают базы в школах и больницах.

После этого действующая в то время глава украинского офиса Оксана Покальчук ушла с должности.

Незадолго после этого Amnesty International загремела в новый скандал, выпустив конверт, на котором обнимаются россиянин и украинец.

война
украинцы
Украина
Amnesty International
юрист

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