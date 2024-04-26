Український офіс Amnesty International очолила дружина режисера Сенцова

Вероніка Вельч. Фото: Facebook

Український офіс організації Amnesty International отримав нову директорку. Посаду очолила юристка, фахівець з міжнародного лобізму Вероніка Вельч.

Про це повідомила сама Вельч, а також пресслужба відомства, передає УП.

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Як зазначила особисто Вельч, сьогодні як ніколи раніше Україна повинна бути почутою на міжнародній арені, а світова спільнота повинна знати про порушення людських прав через збройну агресію Росії.

Тож, своїм обов'язком юрист вбачає актуалізацію діяльності міжнародної організації відповідно до потреб України у сфері прав людини.

"Cвою роль вбачаю у розбудові та посиленні ефективності Amnesty International в Україні, актуалізації її діяльності відповідно до потреб України у сфері прав людини. Я пишаюся можливістю представляти Україну в міжнародному правозахисному русі і дякую за довіру", — сказала Вельч.

У своєму дописі вона пригадала серпневий скандал з організацією у 2022 році й відзначила, що час рухатися далі незважаючи ні на що.

"Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки — посилювати свої позиції", — написала Вельч.

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Що відомо про Вельч

Відомо, що Вероніка Вельч родом з Івано-Франківська. У 2009 році з відзнакою закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Вона працювала, зокрема, кореспонденткою "Голосу Америки" у Вашингтоні та керувала комунікаціями у громадському русі "ЧЕСНО".

Чоловік Вельч — відомий український режисер Олег Сенцов, який наразі стоїть на захисті України. Подружжя виховує сина Дем'яна.

Скандал з організацією

Нагадаємо, що у серпні 2022 року організація Amnesty International опинилася у центрі скандалу. Причиною стала доповідь відомства про те, що нібито українські військові, які стримують російський напад, неабияк наражають на небезпеку цивільних мешканців, коли створюють бази в школах і лікарнях.

Після цього чинна на той час очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади.

Незадовго після цього Amnesty International загриміла у новий скандал, випустивши конверт, на якому обіймаються росіянин та українець.