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Омбудсмен проверил факт избиения воспитанников детского центра в Черновицкой области

29 января 2024 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Омбудсмен проверил факт избиения воспитанников детского центра в Черновицкой области
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Судебно-юридическая газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Омбудсмен Дмитрий Лубинец проверил "Харьковский областной центр социальной поддержки детей и семей "Гармония"". Это произошло после того, как стали распространяться факты об избиении детей в этом заведении.

Об этом сообщили на странице омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

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Омбудсмен проверил факт избиения воспитанников заведения

Лубинец сообщил, что сейчас это заведение эвакуировано в Черновицкую область и находится в селе Банилов-Подгорный.

"Осветленный в СМИ факт избиения ребенка воспитателем — не подтвердился. Во время общения с директором установлено, что 17-летний воспитанник заведения нанес телесные повреждения другому 9-летнему ребенку", — сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что руководителем коммунального учреждения и другими работниками не были приняты своевременно меры реагирования.

Воспитатель из-за данного инцидента был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Также было крито уголовное производство.

"Ход досудебного расследования указанного уголовного производства находится на контроле у моего представителя, о результатах которого будет сообщено дополнительно. Также сейчас готовится отчет по результатам целевого мониторинга", отметил Лубинец.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области в реабилитационном заведении "Счастливое детство" детей, которые находятся в центре на лечении, кормили гнилыми продуктами. Также стало известно, что они находятся в антисанитарных условиях и без присмотра взрослых.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец объяснил опасность указа российского президента Владимира Путина о гражданстве РФ для украинских детей.

дети
Украина
избиение
нарушения
Криминал
Дмитрий Лубинец

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