Омбудсмен перевірив факт побиття вихованців дитячого центру на Чернівеччині

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Судово-юридична газета

Омбудсмен Дмитро Лубінець перевірив "Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія"". Це сталося після того, як стали ширитися факти про побиття дітей у цьому закладі.

Про це повідомили на сторінці омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

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Омбудсмен перевірив факт побиття вихованців закладу

Лубінець повідомив, що наразі цей заклад евакуйований до Чернівецької області й знаходиться в селі Банилів-Підгірний.

"Висвітлений у ЗМІ факт побиття дитини вихователем — не підтвердився. Під час спілкування з директором встановлено, що 17-річна вихованка закладу нанесла тілесні ушкодження іншій 9-річній дитині", — повідомив Лубінець.

Він наголосив, що керівником комунального закладу та іншими працівниками не було вжито своєчасно заходи реагування.

Вихователя через даний інцидент було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. Також було відкрито кримінальне провадження.

"Хід досудового розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі в мого Представника, про результати якого буде повідомлено додатково. Також наразі готується звіт за результатами цільового моніторингу", — зазначив Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області в реабілітаційному закладі "Щасливе дитинство" дітей, які перебувають у центрі на лікуванні, годували гнилими продуктами. Також стало відомо, що вони перебувають в антисанітарних умовах та без нагляду дорослих.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей.