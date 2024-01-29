Омбудсмен перевірив факт побиття вихованців дитячого центру на Чернівеччині
Омбудсмен Дмитро Лубінець перевірив "Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія"". Це сталося після того, як стали ширитися факти про побиття дітей у цьому закладі.
Про це повідомили на сторінці омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.
Омбудсмен перевірив факт побиття вихованців закладу
Лубінець повідомив, що наразі цей заклад евакуйований до Чернівецької області й знаходиться в селі Банилів-Підгірний.
"Висвітлений у ЗМІ факт побиття дитини вихователем — не підтвердився. Під час спілкування з директором встановлено, що 17-річна вихованка закладу нанесла тілесні ушкодження іншій 9-річній дитині", — повідомив Лубінець.
Він наголосив, що керівником комунального закладу та іншими працівниками не було вжито своєчасно заходи реагування.
Вихователя через даний інцидент було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. Також було відкрито кримінальне провадження.
"Хід досудового розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі в мого Представника, про результати якого буде повідомлено додатково. Також наразі готується звіт за результатами цільового моніторингу", — зазначив Лубінець.
Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області в реабілітаційному закладі "Щасливе дитинство" дітей, які перебувають у центрі на лікуванні, годували гнилими продуктами. Також стало відомо, що вони перебувають в антисанітарних умовах та без нагляду дорослих.
Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей.
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