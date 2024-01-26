На Хмельниччині в реабілітаційному центрі для дітей пацієнтів годували гнилими продуктами

Зіпсовані продукти в реабілітаційному центрі на Хмельниччині. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

У Хмельницькій області в реабілітаційному закладі "Щасливе дитинство" дітей, які перебувають в центрі на лікуванні, годували гнилими продуктами. Також стало відомо, що вони перебувають в антисанітарних умовах та без нагляду дорослих.

Про це заявив уповноважений ВРУ за прав людини Дмитро Лубінець.

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Урядовець заявив, що заклад не створив належних умов для здобуття освіти дітьми різного віку. Також діти одночасно підключені онлайн до різних предметів, знаходячись при цьому в одній кімнаті без дорослих.

Частина виявлених в закладі порушень. Джерело: Омбудсман України

"Окрім цього, в закладі підвальне приміщення використовується як укриття, а в ізоляторі, який зазвичай використовується як приміщення для перебування хворих дітей, проживають сторонні особи. І, на жаль, з дітьми не працює психолог", — резюмував Лубінець.

Як додають в офісі уповноваженого ВРУ з прав людини, під час інспекції закладу, встановлено, що хворі діти, які мають перебувати в спеціальному ізоляторі, не мають туди доступу через те, що там наразі проживають будівельники. А також команда Лубінця з'ясувала, що після проведення ремонту у закладі, вентиляцією дітям слугує пробита дірка у стіні. Внаслідок цього температура у приміщенні, така само, як і на вулиці.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей. Він стосується переважно дітей-сиріт та дітей, які втратили батьківське піклування. Водночас політик сказав, що надання додаткових повноважень для ТЦК СП служить прямим порушенням Конституції України.