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В Хмельницкой области в реабилитационном центре для детей пациентов кормили гнилыми продуктами

26 января 2024 18:12
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Илья Рябинин
редактор
В Хмельницкой области в реабилитационном центре для детей пациентов кормили гнилыми продуктами
Испорченные продукты в реабилитационном центре в Хмельницкой области. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Хмельницкой области в реабилитационном заведении "Счастливое детство" детей, находящихся в центре на лечении, кормили гнилыми продуктами. Также стало известно, что они находятся в антисанитарных условиях и без присмотра взрослых.

Об этом заявил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Чиновник заявил, что заведение не создало надлежащих условий для получения образования детьми всех возрастов. Также дети одновременно подключены онлайн к разным предметам, находясь при этом в одной комнате без взрослых.

В Хмельнитчине в реабилитационном центре для детей пациентов кормили гнилыми продуктами
Часть обнаруженных в заведении нарушений. Источник: Омбудсман Украины

"Кроме этого, в заведении подвальное помещение используется как укрытие, а в изоляторе, обычно используемом как помещение для пребывания больных детей, проживают посторонние лица. И, к сожалению, с детьми не работает психолог", — резюмировал Лубинец.

Как добавляют в офисе уполномоченного ВРУ по правам человека, во время инспекции заведения установлено, что больные дети, которые должны находиться в специальном изоляторе, не имеют туда доступа из-за того, что там проживают строители. А также команда Лубинца выяснила, что после проведения ремонта в заведении вентиляцией детям служит пробитая дыра в стене. Вследствие этого температура в помещении такая же, как и на улице.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец объяснил опасность указа российского президента Владимира Путина о гражданстве РФ для украинских детей. Он касается преимущественно детей-сирот и детей, потерявших родительскую опеку. В то же время политик сказал, что предоставление дополнительных полномочий для ТЦК СП служит прямым нарушением Конституции Украины.

дети
Украина
Хмельницкая область
нарушения
Дмитрий Лубинец
реабилитация

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