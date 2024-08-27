Дроны-камикадзе во время атак стали резко менять высоту и направление, из-за чего их стало труднее сбивать.

Дроны "Шахед" на платформе для запуска. Фото: росСМИ

Массированный обстрел Украины со стороны российских оккупантов 26 августа был одним из самых длительных и длился более 8 часов. Это стало результатом смены тактики армии РФ при нанесении подобных ударов, и кружившие в небе Украины дроны-камикадзе было труднее сбивать.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Читайте также:

Как изменилась тактика россиян по обстрелам Украины

По словам Мусиенко, атака 26 августа отличилась комбинированным ударом как ракет, так и дронов-камикадзе. Причем дроны вели себя нетипично: меняли маршрут и высоту полета, из-за чего их трудно было достать мобильным группам ПВО.

"Если раньше атаки были массовыми, но целенаправленными, то теперь "Шахеды" кружили по всей территории Украины, меняли направление и высоту — украинскому ПВО было труднее их достать, особенно мобильным группам с пулеметами ", — сказал Мусиенко.

Дроны фактически летали кругами, а большинство из них удалось сбить. Впоследствии стало известно, что 26 августа Россия выпустила 109 ударных БпЛА, 99 уничтожили Силы обороны.

К тому же важным фактором было количество дронов, выпущенных по разным городам. Ранее атаки были больше сконцентрированы на один город. К примеру, россияне запускали около 70 БпЛА по Киеву, и тогда их удавалось сбить быстрее.

Мусиенко добавляет, что враг изучает, как действуют наши мобильные группы, пытается обнаружить их местонахождение. Характерной для этой атаки и для предыдущих было уменьшение количества применения ракет "Искандер". Возможно, это связано с тем, что они сбиваются чаще.