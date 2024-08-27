Дрони-камікадзе під час атак стали різко змінювати висоту та напрямок через що їх стало важче збивати

Дрони "Шахед" на платформі для запуску. Фото: росЗМІ

Масований обстріл України з боку російських окупантів 26 серпня був одним з найдовших і тривав понад 8 годин. Це стало результатом зміни тактики армії РФ при нанесенні подібних ударів і дрони-камікадзе, що кружляли небом України, було важче збивати.

Про це в етері 24 Каналу заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За словами Мусієнка, атака 26 серпня відзначилась комбінованим ударом як ракет, так і дронів-камікадзе. Причому дрони поводили себе не типово: змінювали маршрут та висоту польоту через що їх важко було дістати мобільним групам ППО.

"Якщо раніше атаки були масовими, але цілеспрямованими, то тепер "Шахеди" кружляли всією територією України, змінювали напрямок та висоту — українській ППО було важче їх дістати, особливо мобільним групам з кулеметами", — сказав Мусієнко.

Дрони фактично літали колами, а більшість з них вдалося збити. Згодом стало відомо, що 26 серпня Росія випустила 109 ударних БпЛА, 99 знищили Сили оборони.

До того ж важливим фактором була кількість дронів, яку випустили по різних містах. Раніше атаки були більше концентровані на одне місто. Наприклад, росіяни запускали близько 70 БпЛА по Києву й тоді їх вдавалося збити швидше.

Мусієнко додає, що ворог вивчає, як діють наші мобільні групи, намагаються виявити їхні місця розташування. Характерним для цієї атаки й для попередніх було зменшення кількості застосування ракет "Іскандер". Можливо, це пов'язано з тим, що їх збивають частіше.