Возле Святогорска, Яровой и Дробышевого пылают лесные пожары в Донецкой области из-за действий российских оккупантов

Оккупанты выжигают лес в Донецкой области — в каких населенных пунктах пожары
9 сентября 2024 01:53
Лесной пожар в Донецкой области. Фото: Скриншот
Российские оккупанты начали активно выжигать лесополосы в Донецкой области. Для этого они используют специальные зажигательные боеприпасы.
Такую информацию разместил Telegram-канал Я - Штурмовик.
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Согласно информации украинских военных, пожары происходят вблизи Святогорска, Яровой и Дробышево. Там в основном пылают лесополосы.
Бойцы ВСУ пытаются тушить пламя и не дают загореться собственным укреплениям и боевой технике.
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