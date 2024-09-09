Возле Святогорска, Яровой и Дробышевого пылают лесные пожары в Донецкой области из-за действий российских оккупантов

Лесной пожар в Донецкой области. Фото: Скриншот

Российские оккупанты начали активно выжигать лесополосы в Донецкой области. Для этого они используют специальные зажигательные боеприпасы.

Такую информацию разместил Telegram-канал Я - Штурмовик.

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Согласно информации украинских военных, пожары происходят вблизи Святогорска, Яровой и Дробышево. Там в основном пылают лесополосы.

Бойцы ВСУ пытаются тушить пламя и не дают загореться собственным укреплениям и боевой технике.