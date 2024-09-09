Біля Святогірська, Ярової та Дробишевого палають лісові пожежі на Донеччині через дії російських окупантів

Окупанти випалюють ліс на Донеччині — в яких населених пунктах палають пожежі
9 вересня 2024 01:53
Лісова пожежа на Донеччині. Фото: Скриншот
Російські окупанти почали активно випалювати лісосмуги на Донеччині. Для цього вони використовують спеціальні запальні боєприпаси.
Таку інформацію розмістив Telegram-канал Я — Штурмовик.
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Згідно з інформацією українських військових, пожежі відбуваються поблизу Святогірська, Ярової та Дробишевого. Там в основному палають лісосмуги.
Бійці ЗСУ намагаються гасити полум'я та не дають загорітись власним укріпленням та бойовій техніці.
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