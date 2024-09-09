Біля Святогірська, Ярової та Дробишевого палають лісові пожежі на Донеччині через дії російських окупантів

Лісова пожежа на Донеччині. Фото: Скриншот

Російські окупанти почали активно випалювати лісосмуги на Донеччині. Для цього вони використовують спеціальні запальні боєприпаси.

Таку інформацію розмістив Telegram-канал Я — Штурмовик.

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Згідно з інформацією українських військових, пожежі відбуваються поблизу Святогірська, Ярової та Дробишевого. Там в основному палають лісосмуги.

Бійці ЗСУ намагаються гасити полум'я та не дають загорітись власним укріпленням та бойовій техніці.