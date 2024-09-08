У Тольятті загорівся завод АвтоВАЗ — відео

Пожежа на заводі "АвтоВАЗ". Фото: росЗМІ

У неділю, 8 вересня, в Росії загорівся автомобільний завод "АвтоВАЗ" у Тольятті Самарської області. Вогонь нібито охопив два корпуси на металургійному виробництві.

Про це інформують росЗМІ.

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Як повідомляється, пожежники вже гасять вогонь. В МНС Росії вже заявили, що спалахнула формувальна лінія площею 50 квадратних метрів. Всі співробітники заводу, яка кажуть росЗМІ, евакуювалися, постраждалих немає.

Зауважимо, що "АвтоВАЗ" — найбільший російський виробник легкових автомобілів. Він випускає автомобілі під брендом Lada. Крім того, завод також постачає машинокомплекти для виробництва автомобілів Lada та їх модифікацій.

Раніше виробник виготовляв автомобілі під маркою ВАЗ, відомі як "Жигулі", "Супутник", Samara і "Ока". Останньою машиною було випущено седан Lada Vesta.