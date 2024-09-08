В Тольятти загорелся завод АвтоВАЗ — видео

Пожар на заводе "АвтоВАЗ". Фото: росСМИ

В воскресенье, 8 сентября, в России загорелся автомобильный завод "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области. Огонь якобы охватил два корпуса на металлургическом производстве.

Об этом информируют росСМИ.

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Как сообщается, пожарные уже тушат огонь. В МЧС России уже заявили, что вспыхнула формовочная линия площадью 50 квадратных метров. Все сотрудники завода, как говорят росСМИ, эвакуировались, пострадавших нет.

Отметим, что "АвтоВАЗ" — крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Он производит автомобили под брендом Lada. Кроме того, завод также снабжает машинокомплектами для производства автомобилей Lada и их модификаций.

Ранее производитель производил автомобили под маркой ВАЗ, известные как "Жигули", "Спутник", Samara и "Ока". Последней машиной был выпущен седан Lada Vesta.