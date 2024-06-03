Россия 3 июня атаковала авиабомбами Михайловку

Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска в понедельник, 3 июня, произвели обстрел Михайловки Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Facebook.

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Удар по Михайловке 3 июня

По данным ОВА, утром россияне сбросили на село Михайловка управляемую авиабомбу, а через полтора часа нанесли повторный удар. В результате повреждены по меньшей мере пять домов.

Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

"Два человека погибли и один ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших 12-летний подросток", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

Филашкин отметил, что завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, а сегодня к этому списку добавилось еще одно имя.

Скриншот поста Филашкина

Напомним, NYT сделали материал о том, как россияне похищали украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны.

Также мы писали, что Россия ударила по Харьковщине в День защиты детей 1 июня. В результате атаки есть пострадавшие среди детей — самой младшей четыре года.