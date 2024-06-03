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Оккупанты сбросили КАБы на Михайловку Донецкой области, есть раненные, — ОВА

3 июня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия 3 июня атаковала авиабомбами Михайловку
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 3 июня, произвели обстрел Михайловки Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Facebook.

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По данным ОВА, утром россияне сбросили на село Михайловка управляемую авиабомбу, а через полтора часа нанесли повторный удар. В результате повреждены по меньшей мере пять домов.

Россия сбросила КАБ на Михайловку 3 июня
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

"Два человека погибли и один ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших 12-летний подросток", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела авиабомбами Михайловки 3 июня
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

Филашкин отметил, что завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, а сегодня к этому списку добавилось еще одно имя.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, NYT сделали материал о том, как россияне похищали украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны.

Также мы писали, что Россия ударила по Харьковщине в День защиты детей 1 июня. В результате атаки есть пострадавшие среди детей — самой младшей четыре года.

авиабомба
Донецкая область
обстрелы
война в Украине
атака

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