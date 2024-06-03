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Окупанти скинули КАБи на Михайлівку Донецької області, є поранені, — ОВА

3 червня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія 3 червня атакувала авіабомбами Михайлівку
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у понеділок, 3 червня, здійснили обстріл Михайлівки Донецької області. Внаслідок атаки загинули дві людини, серед них дитина.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Facebook.

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Удар по Михайлівці 3 червня

За даними ОВА, вранці росіяни скинули на село Михайлівка керовану авіабомбу, а через півтори години здійснили повторний удар. Внаслідок цього пошкоджені щонайменше п'ять будинків.

Росія скинула КАБ на Михайлівку 3 червня
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

"Дві людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади. Серед загиблих 12-річний хлопець", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу авіабомбами Михайлівки 3 червня
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Філашкін зауважив, що завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, а сьогодні до цього списку додалося ще одне ім'я.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, NYT зробили матеріал про те, як росіяни викрадали українських дітей і незаконно вивозили їх до РФ під час війни.

Також ми писали, що Росія вдарила по Харківщині в День захисту дітей, 1 червня. Внаслідок атаки є постраждалі серед дітей — найменшій чотири роки.

авіабомба
Донецька область
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війна в Україні
атака

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