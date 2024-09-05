Оккупанты давят на детей в школах чтобы выявить проукраинские семьи на ВТО

Пропагандистский урок в одной из школ на ТОТ. Фото: росСМИ

Российские захватчики используют школы и другие учебные заведения на оккупированных территориях для пропаганды и контроля над населением. В частности, они используют детей для наблюдения и выявления жителей с проукраинской позицией.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По словам Юрия Соболевского, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, не обеспечивают безопасность даже в случае оформления российского паспорта. Россияне все равно следят за семьями, не поддерживающими оккупационный режим.

Чтобы выявлять такие семьи, оккупанты начали использовать школы. Они научили учителей-коллаборантов методик выявлений нелояльных к кремлевским властям семей.

"Инструктаж по выявлению нелояльных прошли учителя, работающие на кафиров. Они знают, как выявлять эти семьи, кому о них сообщать. И понимаете, какая судьба у этих людей — как минимум проверки и профилактические беседы, а дальше могут быть обыски и аресты" , — отметил он.

Соболевский добавил, что это свидетельствует о том, как оккупационные власти пытаются навязать свою идеологию молодому поколению и установить тоталитарный режим над населением на захваченных территориях.