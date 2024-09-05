Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям arrow

Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям

5 сентября 2024 11:14
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Оккупанты давят на детей в школах чтобы выявить проукраинские семьи на ВТО
Пропагандистский урок в одной из школ на ТОТ. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российские захватчики используют школы и другие учебные заведения на оккупированных территориях для пропаганды и контроля над населением. В частности, они используют детей для наблюдения и выявления жителей с проукраинской позицией.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Читайте также:

Окупать охотятся на патриотов на ТОТ

 

По словам Юрия Соболевского, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, не обеспечивают безопасность даже в случае оформления российского паспорта. Россияне все равно следят за семьями, не поддерживающими оккупационный режим.

Чтобы выявлять такие семьи, оккупанты начали использовать школы. Они научили учителей-коллаборантов методик выявлений нелояльных к кремлевским властям семей.

"Инструктаж по выявлению нелояльных прошли учителя, работающие на кафиров. Они знают, как выявлять эти семьи, кому о них сообщать. И понимаете, какая судьба у этих людей — как минимум проверки и профилактические беседы, а дальше могут быть обыски и аресты" , — отметил он.

Соболевский добавил, что это свидетельствует о том, как оккупационные власти пытаются навязать свою идеологию молодому поколению и установить тоталитарный режим над населением на захваченных территориях.

Также важные новости дня по теме:

школы дети украинцы оккупанты школьники оккупация ВОТ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:31 Обстрел Львова — медики назвали количество пациентов, которые до сих пор в тяжелом состоянии

11:21 Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году

11:20 Во Львовской области на дороге перевернулся грузовик — движение перекрыто

11:16 Билборды и баннеры уберут в центре Одессы — что останется

11:14 Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:13 Разведка ДШВ в Курской области — боец поделился спецификой работы

11:03 Россияне атаковали Украину дронами — в Воздушных силах сообщили о сбитых целях

11:01 Динамо придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы

10:52 Масштабный пожар в Одессе сегодня — подробности

10:45 В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов

11:31 Обстрел Львова — медики назвали количество пациентов, которые до сих пор в тяжелом состоянии

11:21 Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году

11:20 Во Львовской области на дороге перевернулся грузовик — движение перекрыто

11:16 Билборды и баннеры уберут в центре Одессы — что останется

11:14 Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:13 Разведка ДШВ в Курской области — боец поделился спецификой работы

11:03 Россияне атаковали Украину дронами — в Воздушных силах сообщили о сбитых целях

11:01 Динамо придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы

10:52 Масштабный пожар в Одессе сегодня — подробности

10:45 В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
Text

23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец