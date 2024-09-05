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Окупанти придумали, як полювати на проукраїнські сім'ї на ТОТ завдяки дітям

5 вересня 2024 11:14
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Окупанти тиснуть на дітей в школах щоб виявити проукраїнські сім'ї на ТОТ
Пропагандистський урок в одній з шкіл на ТОТ. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російські загарбники використовують школи та інші навчальні заклади на окупованих територіях для пропаганди та контролю за населенням. Зокрема, вони використовують дітей для стеження та виявлення мешканців з проукраїнською позицією.

Про це у ефірі "Ми-Україна" повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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За словами Юрія Соболевського, українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, не мають гарантованої безпеки навіть у випадку оформлення російського паспорта. Росіяни все одно стежать за родинами, які не підтримують окупаційний режим.

Відтак, щоб виявляти такі родини, окупанти почали використовувати школи. Вони навчили вчителів-колаборантів методик виявлень нелояльних до кремлівської влади сімей. 

"Інструктаж з виявлення нелояльних пройшли вчителі, які працюють на окупантів. Вони знають, як виявляти ці родини, кому про них повідомляти. І розумієте, яка доля у цих людей — як мінімум перевірки і профілактичні бесіди, а далі можуть бути обшуки й арешти", — зазначив він.

Соболевський додав, що це свідчить про те, як окупаційна влада намагається нав'язати свою ідеологію молодому поколінню та встановити тоталітарний режим над населенням на загарбаних територіях.

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