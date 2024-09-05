Окупанти тиснуть на дітей в школах щоб виявити проукраїнські сім'ї на ТОТ

Пропагандистський урок в одній з шкіл на ТОТ. Фото: росЗМІ

Російські загарбники використовують школи та інші навчальні заклади на окупованих територіях для пропаганди та контролю за населенням. Зокрема, вони використовують дітей для стеження та виявлення мешканців з проукраїнською позицією.

Про це у ефірі "Ми-Україна" повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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За словами Юрія Соболевського, українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, не мають гарантованої безпеки навіть у випадку оформлення російського паспорта. Росіяни все одно стежать за родинами, які не підтримують окупаційний режим.

Відтак, щоб виявляти такі родини, окупанти почали використовувати школи. Вони навчили вчителів-колаборантів методик виявлень нелояльних до кремлівської влади сімей.

"Інструктаж з виявлення нелояльних пройшли вчителі, які працюють на окупантів. Вони знають, як виявляти ці родини, кому про них повідомляти. І розумієте, яка доля у цих людей — як мінімум перевірки і профілактичні бесіди, а далі можуть бути обшуки й арешти", — зазначив він.

Соболевський додав, що це свідчить про те, як окупаційна влада намагається нав'язати свою ідеологію молодому поколінню та встановити тоталітарний режим над населенням на загарбаних територіях.