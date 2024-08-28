Река Сейм уже настолько загрязнена, что там запретили купаться и ловить рыбу из-за сбросов отходов российскими оккупантами.

Оккупанты отравляют реки на Черниговщине — в каких из них местные власти запретили ловить рыбу
28 августа 2024 02:35
Загрязнение реки. Иллюстративное фото: КГГА
Российские оккупанты сбрасывают промышленные и другие отходы в реки на своей территории, чтобы потом вода попала на Черниговщину. На реке Сейм уже запретили ловить рыбу.
Об этом сообщает Telegram-канал Мы Украина.
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В местных общинах жителей предупреждают, что купаться и ловить рыбу в Батуринском районе и на реке Сейм запрещено. Черная вода и мертвая рыба наблюдаются и в реке Стрижень.
Вскоре отравленная вода достигнет и Десны. Впрочем, специалисты уверяют — угрозы населению пока нет, постепенно загрязненная вода стечет и река очистится.
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