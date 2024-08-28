Річка Сейм вже настільки забруднена, що там заборонили купатись та ловити рибу через скиди отрути російськими окупантами

Окупанти отруюють річки на Чернігівщині — в яких з них місцева влада заборонила ловити рибу
28 серпня 2024 02:35
Забруднення річки. Ілюстративне фото: КМДА
Російські окупанти скидають промислові та інші відходи у річки на своїй території, щоб потім вода потрапила на Чернігівщину. На річці Сейм вже заборонили ловити рибу.
Про це повідомляє Telegram-канал Ми Україна.
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У місцевих громадах мешканців попереджають, що купатись та ловити рибу у Батуринському районі та на річці Сейм заборонено.Чорну воду та мертву рибу спостерігають і у річці Стрижень.
Невдовзі отруєна вода сягне і Десни. Втім, фахівці запевняють — загрози для населення наразі немає, поступово забруднена вода стече і річка очиститься.
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