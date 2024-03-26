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Одного из самых влиятельных "воров в законе" могут выдворить из Украины — детали от Нацполиции

26 марта 2024 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Одного из самых влиятельных "воров в законе" могут выдворить из Украины — детали от Нацполиции
Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Одного из самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Хмело" могут выдворить из Украины. Сейчас глава руставского преступного клана помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 26 марта.

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"Решением СНБО к 63-летнему "вору в законе" "Хмело" были применены персональные и другие ограничительные санкции. Также работниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции были собраны материалы о предоставлении фиктивных оснований для приобретения "вором в законе" гражданства Украины", — говорится в сообщении.

В марте 2024 года уроженец Грузии был лишен гражданства Украины.

Оперативники ДСР Нацполиции доставили фигуранта в Государственную миграционную службу Украины, где в отношении его сотрудники составили административный протокол за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

В настоящее время злоумышленник помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В Нацполиции отметили, что проводятся соответствующие мероприятия по дальнейшему выдворению с территории страны.

Что известно о задержанном "воре в законе"

Уроженец Грузии был "коронован" в 1988 году. Он является лидером руставского преступного клана и самым влиятельным "вором в законе" не только на территории Украины, но и на территориях постсоветских стран.

Напомним, во Львове суд вынес приговор организатору и исполнителям покушения на известного львовского бизнесмена Богдана Копытко, которое произошло еще в 2016 году. Тогда в результате взрыва внедорожника посреди дороги в Старом Селе погибли три охранника предпринимателя, сам он не пострадал.

Также Служба безопасности Украины эффективно сорвала планы Федеральной службы безопасности России "завести" своего шпиона в украинские правоохранительные структуры. Ему грозит пожизненное заключение.

воры в законе
иностранец
Грузия
Украина
Нацполиция

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